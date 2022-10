I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Créé en 2014, le dispositif légal d’immersion professionnelle, ou Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP), permet aux entreprises d’accueillir un demandeur d’emploi, pendant une durée limitée, afin de répondre à leurs besoins de recrutement, tout en offrant au demandeur d’emploi l’occasion de découvrir un métier et un secteur d’activité ou de confirmer son projet professionnel.

Alliant expérience sur le terrain et souplesse administrative, la PMSMP se veut un levier pour l’embauche des demandeurs d’emploi, en particulier les jeunes, et une réponse aux défis de recrutement des entreprises. Ce dispositif simple et pratique permet au demandeur d’emploi de se porter volontaire pour découvrir un métier dans des conditions réelles, en immersion au sein d’une entreprise accueillante, tout en facilitant les démarches de recrutement de l’entreprise qui souhaite initier une embauche. L’entreprise peut ainsi promouvoir ses métiers et son secteur d’activité auprès d’un demandeur d’emploi qu’elle pourra observer sur le terrain pour déterminer ses capacités à maîtriser le poste et son aptitude à rejoindre ses équipes.

Un enjeu souligné par Richard BOONE, Directeur territorial Basse-Terre, à Pôle emploi Guadeloupe & Îles-du-Nord : « l’immersion professionnelle est une nécessité pour répondre à l’enjeu de découverte des métiers et la confirmation d’un projet professionnel. »

Levier de recrutement

Levier performant de recrutement et de placement, l’immersion professionnelle rencontre un beau succès dans notre archipel avec plus de 1 300 périodes d’immersion professionnelle enregistrées en 2021 à Pôle emploi Guadeloupe & Îles-du-Nord.

Un engouement confirmé par Pascale GOMBS, Conseillère à destination des entreprises à Pôle emploi, qui accompagne les entreprises dans la prise en main de cette prestation : « la PMSMP est un formidable moyen d’aider au recrutement qui permet à l’entreprise de s’assurer des compétences d’un demandeur d’emploi et de vraiment l’observer en situation de travail. Grâce à la mise en situation professionnelle, on compte les embauches par dizaines, même dans un trimestre ».

Renforcer la proximité

Pour renforcer l’impact de la PMSMP, Pôle emploi a lancé, cette année, le service « Immersion facilitée », une plateforme créée par l’incubateur de Pôle emploi, la DINUM, avec le soutien de la DGEFP, qui a vocation à simplifier et accélérer les démarches de mise en place d’une immersion professionnelle. Sur la plateforme dédiée, accessible aux entreprises et aux demandeurs d’emploi, « l’entreprise indique qu’elle souhaite accueillir une immersion, le demandeur d’emploi se porte volontaire, tous deux remplissent en ligne les éléments de la convention et, après une validation rapide par un conseiller Pôle emploi, la période de mise en situation en milieu professionnel peut débuter. » (Richard BOONE, Directeur territorial Basse-Terre, à Pôle emploi Guadeloupe & Îles-du-Nord.)

Avec l’immersion professionnelle, Pôle emploi entend renforcer la proximité entre les entreprises et les demandeurs d’emploi et contribuer à la relance économique du territoire.