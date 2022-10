I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La crise de carburant dans le pays laisse les rues tristes et remplies de d?chets. Toutes les tentatives de rentrer en contact avec un agent d’int?rimaire communal et du directeur g?n?ral du SNGRS se sont r?v?l?es vaines.

De la place Hugo Chavez jusqu’? l’entr?e du minist?re de la Sant? publique et de la Population (MSPP), l’image est ?coeurante et repoussante. Une v?ritable d?charge ? ciel ouvert s’y installe depuis des mois. Des excr?ments humains, des ordures de toutes sortes se m?langent pour composer un parfum d?sagr?able.

