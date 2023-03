​

Pour la troisième fois d’affilée, le FC Barcelone de Xavi Hernandez dompte le Real Madrid.

Pour l’année 2023, le Real Madrid a connu trois défaites de rang contre son rival le FC Barcelone qui l’a dompté en supercoupe d’Espagne, la coupe d’Espagne et le championnat d’Espagne. L’équipe Barcelonaise n’a pas laissé passer l’occasion le dimanche 19 mars lors de la 26ème journée du championnat de prendre 3 points d’avance au classement sur son rival, après un match plein d’efficacité avec 54% de possession, 7 tirs cadrés et 8 corners contre 46% de possession, 3 tirs cadrés et un corner pour la maison blanche. Les coéquipiers de Benzema ont perdu 2-1 face aux hommes de Xavi qui comptent désormais douze points d’avance (68) sur les Madrilènes (56).

En effet, c’est le Real Madrid qui avait trouvé l’ouverture du score après un but contre son camp de Ronald Arajúo à la neuvième minute. Dominatrice dans le jeu, le FC Barcelone a fini par trouver l’égalisation en toute fin de la première période grâce à Sergi Roberto.

Au retour des vestiaires, le FC Barcelone a montré les mêmes offensives face à une équipe jusque-là dominée dans le jeu.Toutefois, les barcelonais ont été moins tranchants devant le but adverse. Ils ont même encaissé un but qui a été refusé pour position de hors-jeu.

Les fans ont même pensé qu’on allait se contenter à un match nul mais Franck Kessié dans les temps additionnels a trouvé la faille pour offrir la victoire à son équipe qui paraît logique vue l’ensemble du match et les statistiques favorables pour le match.

Avec cette victoire, Xavi Hernandez prouve qu’il a la bonne formule pour battre le Real Madrid. Depuis sa nomination sur le banc barcelonais, le coach espagnol a croisé 6 fois (5 compétitions et un match amical) la maison blanche et a enregistré cinq victoires pour une défaite qui remonte au 16 octobre 2022 lors du match aller du championnat d’Espagne.

Les deux clubs rivaux auront un dernier match à jouer le 5 avril prochain. Rencontre programmée pour la coupe d’Espagne. À l’aller, le FC Barcelone en déplacement avait fait le minimum en battant le Real Madrid au stade Bernabeu (0-1).

