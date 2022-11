I Like This

Transport aérien

Par Marie VANDEWOESTYNE

Des billets d’avion hors de prix. • DR

Les billets d’avion pèsent lourd dans le budget vacances. Voyager en famille devient un luxe presque inabordable. On constate une hausse de 20% pour les trajets de l’Hexagone vers l’Outre-mer, et dans l’autre sens, l’augmentation des prix des billets d’avion atteint même 32,2 % au mois de septembre.

Actuellement, les billets d’avion sont hors de

prix. Difficile de préserver les liens familiaux entre les

ultramarins, mais aussi de promouvoir les relations économiques

entre l’Outre-mer et l’Hexagone avec des billets d’avion à un prix

exorbitant. Pour la première fois cette année, les prix des billets

des liaisons de la France hexagonale vers l’Outre-mer (+ 22,7 %)

augmentent plus fortement que les liaisons intra-métropolitaines

(+14,1 %). Les hausses s’élèvent à +34,9 % au départ de la

Guadeloupe et +32,1 % au départ de la Martinique, tandis que les

vols au départ de la Réunion voient leurs tarifs augmenter de +19,8

%. Au mois de septembre, la hausse des prix des billets d’avion

s’est poursuivie à un rythme soutenu et le chiffre est

particulièrement alarmant au départ de la Guadeloupe. En regardant

l’évolution sur 12 mois sur le réseau intérieur, la hausse des prix

est de 20 % sur le faisceau Hexagone-Outre-mer. Au départ de

l’ensemble des départements d’Outre-mer, l’augmentation des prix

des billets d’avion atteint même 32,2 % au mois de septembre.

Les raisons de cette hausse

Eric Michel, directeur général Antilles-Guyane de

la compagnie aérienne Air Caraïbes, apporte des éléments de réponse

: « L’augmentation des tarifs est la conséquence de l’envolée

du coût du pétrole et de l’effondrement de l’euro face au dollar

US. En un peu moins de 8 mois, le prix du baril a doublé, et le

dollar s’est réévalué de 18%. Les compagnies aériennes, pour

survivre, n’avaient pas d’autres choix que de répercuter une partie

de ces hausses. Sans ces réajustements tarifaires, les compagnies

aériennes serai