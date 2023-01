I Like This

FOOTBALL. Régional 2 – Groupes a et b – 15e journée

L’US Riveraine réalise la bonne opération de cette 15e journée en obtenant le nul chez un rival pour la montée. • JHB.

Pensionnaires de l’élite la saison dernière, l’Essor et l’US Riveraine sont aux premières loges du groupe B de Régional 2. Adversaires samedi, ils se sont quittés sur un match nul, 0-0. Le groupe A est dominé par le CS Vauclinois.

Derniers de leur groupe la saison dernière, les

Préchotins étaient descendus directement dans l’antichambre de

l’élite, tandis que les Riverains étaient passés, sans succès, par

la case barrages.

C’est la même chose qui se produira si l’une et

l’autre des deux équipes terminent, première et deuxième. La

première montera directement en Régional 1, et laissera à l’autre

le soin de disputer les barrages.

Pour l’heure, c’est l’US Riveraine (51 pts) qui

tient la main. Le onze entraîné par Didier Géroffroy, est en tête

du groupe B. Un temps deuxième, l’Essor (48 pts), à l’issue du

match nul concédé samedi face à son rival, passe troisième.