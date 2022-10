I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Vendredi 7 Octobre 2022 – 18h16

Afin de mettre en avant l’attractivité de cette filière incontournable, Pôle emploi, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises (CAPEB), la Fédération Française du Bâtiment (FFB) et la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) lancent la 2ème semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics du 10 au 14 octobre 2022.

Premier pourvoyeur d’emplois en Guadeloupe

Représentant plus de 1000 offres d’emploi en 2021, le secteur du BTP reste le premier pourvoyeur d’emplois en Guadeloupe. Le secteur propose de réelles opportunités d’emploi et représente 2 505 projets de recrutement en 2022.Entre le bâtiment et les travaux publics, les métiers et les conditions d’exercice sont très variés et la transition écologique ouvre vers de nouveaux besoins en compétences.À distance ou en présentiel, en agence ou sur le terrain, ce sont plus d’une dizaine d’événements qui seront organisés en Guadeloupe à l’occasion de cette 2ème semaine des métiers du bâtiment et des travaux publics. Job-datings, visites de chantiers, découvertes des métiers et des formations seront autant d’opportunités pour faciliter la rencontre entre les professionnels de ce secteur, les demandeurs d’emploi, les personnes en reconversion professionnelle, les salariés en recherche de mobilité ou encore les jeunes en réflexion sur leur orientation.