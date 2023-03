I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

La Martinique a connu une augmentation des prix de l’alimentation en janvier 2023. Les prix des produits manufacturés, de l’énergie et des services ont diminué.

Sur un mois, les prix à la consommation ont légèrement diminué (-0,8 %) en Martinique. Cependant, sur un an, l’Insee observe une augmentation de 4,4 % (par rapport à janvier 2022).

En janvier 2023, les prix de l’alimentation ont connu une hausse de 0,7 % par rapport au mois précédent. Cette hausse est principalement due aux prix hors produits frais qui ont augmenté de 0,8 % en janvier, après une hausse de 0,7 % en décembre. Les prix des produits frais, quant à eux, sont restés stables avec une augmentation de 0,0 % après une baisse de 0,6 % en décembre.En comparaison avec le reste de la France, les prix de l’alimentation en Martinique ont augmenté de 11,7 % sur un an, contre 13,3 % pour l’ensemble du territoire national sur sur la même période.

Baisse du prix des produits manufacturés

Les prix des produits manufacturés ont quant à eux diminué de 0,3 % en janvier. Cette baisse est en grande partie due à la forte diminution des prix de l’habillement et chaussures (-5,6 %) pendant les soldes. Les prix des produits de santé y ont également contribué avec une diminution de 0,2 %, tandis que les autres produits manufacturés ont connu une augmentation de 0,7 %, au même rythme qu’en décembre. Sur les douze derniers mois, les prix des produits manufacturés ont augmenté de 3,9 % en Martinique contre 4,5 % pour l’ensemble de la France.

L’énergie est moins chère en Martinique

Les prix de l’énergie ont quant à eux connu une diminution de 6,2 % en janvier en Martinique. Cette baisse est principalement due à une forte diminution des prix des produits pétroliers (-8,7 %). Les prix de l’essence super sans plomb, du gazole et de la bouteille de gaz ont diminué respectivement de 9,0 %, 8,5 % et 4,7 %. Sur un an, les prix de l’énergie ont augmenté de 5,0 % en Martinique, soit trois fois moins vite que pour l’ensemble de la France qui a connu une augmentation de 16,3 % sur la même période.

Les transports moins onéreux

Enfin, les prix des services ont connu une diminution de 0,5 % en janvier, après une hausse de 1,2 % en décembre. Cette baisse est principalement due à une baisse des prix des services de transports (-5,7 %), des services de communications (-0,9 %) et des services de santé (-0,7 %), tandis que les prix des loyers et services rattachés et ceux des autres services sont restés stables. Sur les douze derniers mois, les prix des services ont augmenté de 2,0 % en Martinique, contre 2,6 % pour l’ensemble de la France.