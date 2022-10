The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Durante e conferencia di prensa di Gobierno di Aruba diabierna mainta, Prome Minister a haci un reflexion riba kico lo a pasa si Aruba lo a haya e aanwijzing

enfatisando cu Gobierno mes no tabata sa kico e contenido di e aanwijzing pasobra nunca Hulanda a indica con e lo bay hinc’e den otro.

“Un cos si cu nos sa sigur ta, cu Hulanda lo a impone medidanan riba Aruba mientras ta cumpli cu tur e recomendacionnan di CAFT. Nos a purba di splica na tur manera posibel cu no ta tur recomendacion bo por ehecuta sin mas riba un pueblo cu ya ta sufriendo”, Prome Minister a enfatisa.

Si e aanwijzing a bin, Gobierno lo mester a tuma mas medida entre otro hisando impuesto riba lomba di pueblo, corta mas den servicionan di Gobierno, servicionan social di bijstand, Polis enseñansa, cuido di salud, cuido di nos grandinan. “P’esey nos ta bisa awe, danki Dios nos no a haya un aanwijzing. Esaki ta un dia cu henter Aruba mester ta celebrando pasobra si e aanwijzing a bin, lo e no a bin riba Evelyn of Xiomara sino riba cada ciudadano, especialmente esnan mas vulnerable”.

Prome Misister ta gradici un biaha tur esnan cu a yuda Gobierno evita un aanwijzinng y a indica cu pa 2023 ta trahando pa yega surplusnan. Te ainda e presupuesto ta entrega na Parlamento cu un deficit di 0.5%, pero ya caba ta logrando caba pa haci’e un balance budget. Y tur esfuerso ta pa continua otro aña pa conberti esaki den un surplus. “E lo no ta facil, e lo tin su retonanan pero nos lo traha duro pa logr’e”, Prome Minister a enfatisa.