El exsecretario del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos Carlos Saavedra informó que, aunque es muy pronto para concluirlo, pudiese darse un aumento en la factura de la luz una vez finalice el acuerdo para trabajar el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Es posible. Nosotros no sabemos porque, ciertamente, es confidencial el asunto. No hay un acuerdo, así que ni siquiera podemos hablar de un acuerdo, pero lo que se está negociando en Nueva York esta semana, pues, no sabemos cuáles van a ser los términos, pero sí existe la posibilidad de que haya un aumento”, indicó Saavedra.

El licenciado informó que la semana pasada los jueces en Nueva York que trabajan en el proceso de mediación pidieron extender la fecha límite para llegar a un acuerdo hasta este viernes 16 de septiembre con la posibilidad de extenderlo hasta septiembre 30. No obstante, esta semana representantes de la AEE, del gobierno y otros implicados se encuentran en el mencionado estado para llegar a un acuerdo. Sin embargo, Saavedra informó que no ve viable que para el 30 de noviembre, día en que también caduca el contrato suplementario de LUMA Energy, se complete el proceso.

“Para mí es extremadamente difícil que al 30 de noviembre la quiebra de PREPA (Puerto Rico Electric Power Authority) haya terminado”, indicó el exfuncionario, puesto que el proceso del acuerdo incluye una incorporación a un nuevo plan de ajuste a ser presentado y aprobado por la jueza Laura Taylor Swain, cuyas partes involucradas pudieran impugnar, por lo cual no será un proceso rápido.

Asimismo, explicó que de no llegar a un acuerdo, las partes tienen que justificarlo ante la jueza federal sobre por qué no se debe desestimar el caso y por qué no se deberían litigar otros asuntos.

Mientras, LUMA Energy mal administra el sistema

Por su parte, el representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la AEE, ingeniero Tomás Torres Placa, advirtió sobre la mala administración de LUMA Energy, quien no se iría rápidamente una vez llegada la fecha de noviembre 30, pues del Gobierno determinar no extender el contrato, deberá iniciar el proceso de transición y habría que pagar penalidades si optara por no renovar el mismo.

Tras unas declaraciones del gobernador Pedro Pierluisi respecto a que la privatizadora tendrá que costear de su bolsillo los daños causados por los apagones, el ingeniero aclaró que, en efecto, dichos costos deberán ser asumidos por la población.

Además, denunció que, según un reporte del Negociado de Energía (NE), actualmente, LUMA Energy tiene un sobregiro de $20 millones en su presupuesto anual.

“Ese reporte indica que LUMA se sobregiró en 20 millones de dólares sobre su presupuesto anual en cuestión de gastos operacionales y que, en proyectos de fondos federales, o sea, los dineros que vienen de FEMA, solamente utilizó el 9% de un tímido presupuesto de seiscientos y pico de millones”, expresó Torres Placa.

El ingeniero concluyó que es necesario que haya cambios en la gerencia de la privatizadora y en el contrato mismo que, indico, es excluyente hacia la AEE.

Más temprano, la Cámara de Representantes emplazó a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), al NE y a la AEE a someter, revisar y certificar las métricas de cumplimiento entregadas por la privatizadora.

