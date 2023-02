I Like This

Handball. Pré-Nationale dames – 2e phase – 6e journée

La Lamentinoise Anne-Laure Mélin a été un poison pour la défense franciscaine. • EJJ

Hormis un report de dernière minute pour cause de deuil du côté de Lian’age Pelletier la 6e journée de Pré-Nationale dames a pu se dérouler presque entièrement pour enregistrer la victoire ce week-end de l’Arsenal, du Réveil Sportif, du MEG, de l’Aiglon et du Club Sport.

Au classement, les Robertines d’un côté et les

Foyalaises de Citron/Tivoli de l’autre, mènent toujours la

danse.

Etoile de Gondeau – Arsenal. A l’instar du

1er rendez-vous en phase 1, les Robertines démarraient

tranquillement et, à la 10e, avaient déjà fait un 1er écart (2 à

7). Les Lamentinoises avaient du mal à prendre à défaut la défense

adverse et, à la 19e, accusaient un certain retard (6 à 13) porté à

10 buts au repos (10 à 20). A la reprise, le turnover du côté des

visiteuses se poursuivait inlassablement sans affecter leur

rendement. A tel enseigne qu’à la 45e l’addition commençait à se

faire lourde (11 à 30). Heureusement pour les menées, elles

parvenaient à limiter la casse dans le dernier quart d’heure.

Réveil…