The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Par Yvor J. LAPINARD

[email protected]

Une maison d’arrêt est un lieu sensible et on se doit de s’entraîner à la survenue d’un accident ou d’un incident au sein de l’établissement. • (PHOTOS YJL).

Le centre pénitentiaire est un site sensible qui nécessite une coordination parfaitement maitrisée en cas d’incident. Un exercice simple dans les conditions réelles aura permis, hier à Basse-Terre, de vérifier les procédures.