Morne-à-l’Eau

Par Annick FABRICE

Ce jeune homme de 24 ans, qui résidait à Lamentin a disparu depuis un an. • DR

Depuis le 9 décembre dernier, Pascal Hermann, un jeune homme de 24 ans n’a plus donné signe de vie à sa famille. Il résidait chez son père à Lamentin. Depuis le décès de sa sœur jumelle en 2016, il était quelque peu déboussolé. Qui l’a vu ? Qui a des nouvelles de lui ? Où pourrait-il se trouver ? Sa mère qui réside à Morne-à-l’Eau lance un appel de détresse.

Patricia Devarre, femme de grande taille, cheveux

coupés à ras, vous accueille à son domicile avec un large

sourire. Rien ne vous laisse penser que cette femme, qui réside à

Cocoyer, à proximité du bourg vit une tragédie. Depuis bientôt un

an, cette mère courage, marchande de pistache installée face à la

gendarmerie de la commune, est à la recherche de son fils

Pascal. Un jeune homme de 24 ans, mince et qui mesure 2 mètres. Il

a disparu. Il s’est volatilisé. Plus personne n’a de ses nouvelles,

ni ses 5 frères et sœurs, ni sa mère, ni son père chez qui il

résidait depuis un an, à Lamentin. Au moment de sa disparition, il

était vêtu d’un t-shirt blanc, d’un short et était chaussé de

sandales. « Depuis la mort accidentelle de sa soeur jumelle en

2016, Pascal avait changé