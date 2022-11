The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

FOOTBALL. coupe du monde

Les supporters français ont déjà investi le Qatar. • PHOTO AFP

Cette Coupe du monde à la fois décriée et attendue débute dimanche, avec la rencontre entre le pays hôte, le Qatar, et l’Équateur. Au coin d’une rue, dans un magasin, à la terrasse d’un café, pour ne citer que ceux-là, tous les lieux sont propices à parler football. L’occasion pour plusieurs personnes, connaisseurs ou non, supporters ou non, de donner leur avis sur l’éventuel vainqueur d’une compétition qui s’achèvera le 18 décembre.