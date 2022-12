I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Selon M. Changeux, les bandits ont r?ussi ? d?tourner 64 v?hicules des transports en commun avec au total 132 personnes, chauffeurs et passagers inclus. Les propri?taires de tout le pays ont perdu au total 74 v?hicules sur toute l’ann?e 2022, fait savoir le syndicaliste. Par ailleurs, dit-il, 17 v?hicules ont ?t? incendi?s dans une station-service ? cause des tensions provoqu?es par la crise du carburant. ? c?t? de toutes ces pertes, 30 v?hicules des transports en commun sont tomb?s en panne ? cause de l’utilisation de carburant frelat?. <>, a d?clar? M?hu Changeux.

