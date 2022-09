The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN)—Quota International of Aruba a yama un conferencia di prensa,

den cual señora Luzina de Greef, Presidente nobo di Quota pa e periodo 2022-2023, a hiba palabra.

Sra. De Greef a duna di conoce cu siman pasa nan a finaliza un siman di Kibra Silencio, cu tabata sumamente exitoso. E listanan na FEPO y cerca e specialistanan tabata di mas cu cien persona. “Nos ta hopi contento cu e comunidad di Aruba ta concientizando nan mes pa cuida nan oido.

Seguidamente, señora de Greef a pasa palabra pa señora Ivy Simon-Hernandez cu ta e “chef person” di e actividadnan di fundraising, pa aña 2022.

Señora Simon a expresa cu manera ta conoci Quota International Aruba a keda dos aña trankilo y awo tey bek cu yen di entusiasmo pa nan Picnic Danzant, cu hopi hende tabata warda pa e evento aki.

El a menciona cu e evento aki lo tuma lugar dia 27 di November, pues un Diadomingo merdia, di 12 or pa 5 or di atardi, na Renaissance Conference Center. E aña aki e tema ta “Back to the eighties”, pasobra hopi ta e jongnan cu ta puntra kico tin pa “Back to the eighties’. Nan ta bay tin e miho banda di e momento y e conocid miniteca, cu e ultimo diez añanan semper tey cu Quota.

Simon a agrega cu manera ta conoci Renaissance ta bezig ta renovando full su conference room, y asina ta bay tin henter un ambiente decora manera Quota sa haci. Quota tey bek cu e dushi cumindanan cu Renaissance ta prepara.

Señora Simon ta invita henter pueblo di Aruba, pa dia 27 di November reserva pa bin come merdia y disfruta di un dushi atardi. El a remarca cu tur locual lo wordo recauda ta bay bek pa comunidad. “Sin boso apoyo nos no por yuda nos comunidad. Esaki ta hopi importante, na unda cu Quota e ultimo añanan a yega di duna 100 mil florin, 80 mil florin, pero debi na circumstancianan e sumanan a baha y ultimo aña nos a duna 40 mil. Kiermen, nos kier yega bek sikiera un 50 mil florin pa otro aña”, señora Ivy Simon-Hernandez a subraya. Carchinan ta na benta.