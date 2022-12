I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Une fois de plus. Après la défaite de l’équipe de France en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine aux tirs au but, plusieurs joueurs ont été victimes de messages racistes, dont le Guadeloupéen Kingsley Coman qui a raté son tir au but.

La star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a peut-être fait bouger les lignes au sein de la Fédération Française de football. Souvenez-vous, lors de l’Euro 2020, disputé en 2021, le prodige de Bondy avait été l’objet d’insultes racistes après son tir au but manqué en huitièmes de finale face à la Suisse, provoquant ainsi l’élimination des Bleus. Ce dernier avait fustigé le manque de soutien de Noël Le Great et de la FFF, allant jusqu’à envisager de ne plus porter le maillot de l’équipe de France. NLG déclarait pour sa part que le racisme dans le football « n’existe pas ou peu »…

Parmi les messages haineux relayés après l’Euro envers l’attaquant du PSG« sale nègre » qui « mérite de se prendre une centaine de coups de fouet ».

Un an plus tard, c’est au tour de Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni d’être victimes d’insultes racistes sur les réseaux. Face à l’ampleur de la situation, ce mardi 20 décembre, la Fédération Française de Football s’est fendu d’un communiqué dans lequel elle condamne les propos racistes, haineux et inacceptables et annonce son intention de « porter plainte contre les auteurs ».

La FFF les condamne et va porter plainte contre ses auteurs.

Pour rappel, l’équipe de France s’est inclinée aux tirs au but (3-3 après prolongation, 4-2 aux tirs au but), dimanche, au Qatar contre l’Argentine, et plusieurs joueurs ont été mis en cause sur les réseaux sociaux, comme Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni, qui ont manqué leur tir au but.

Lundi, (hier), c’était le Bayern de Munich, club de Kingley Coman, qui avait apporté leur soutien à leur joueur : « La famille du FC Bayern est derrière toi, King. Le racisme n’a pas sa place dans le sport ni dans notre société », avait écrit le club sur Twitter. Tout comme la ministre des sports Amélie Oudéa-Castera.

FC Bayern strongly condemn the racist comments made towards Kingsley Coman.