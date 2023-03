I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Face à la recrudescence des cas de dengue en Martinique, l’ARS annonce le passage à la phase 2-niveau 1 du PSAGE (Programme de Surveillance, d’Alerte et de Gestion des Epidémies de Dengue) des « foyers épidémiques isolés en période de faible transmission ».

Depuis le 3 février 2023, la Martinique connaît une recrudescence de cas de dengue. La commune de Sainte-Anne est la plus touchée, avec un foyer épidémique d’une vingtaine de cas détecté dans le quartier de Belfond. Les communes des Trois-Ilets, du Vauclin, du Diamant, du François et de Fort-de-France ont également enregistré des cas isolés de la maladie. Au total, plus de 300 cas cliniquement évocateurs de dengue auraient consulté un médecin généraliste au cours des quatre dernières semaines.

Renforcement de la vigilance et des mesures de lutte

Face à cette situation, l’Agence Régionale de Santé de Martinique, la Collectivité Territoriale de Martinique et Santé publique France appellent à la vigilance individuelle et collective, ainsi qu’à la mise en place de mesures de lutte contre le moustique Aedes aegypti, vecteur de la dengue. Des interventions de lutte antivectorielle ont été mises en œuvre autour des cas confirmés et des actions de sensibilisation ont été menées auprès de la population dans les quartiers touchés.

Au regard de la poursuite de la recrudescence des cas de dengue, la situation épidémiologique actuelle correspond à la phase 2- niveau 1 du Programme de Surveillance, d’Alerte et de Gestion des Epidémies de Dengue (PSAGE). Il s’agit de la phase des « foyers épidémiques isolés en période de faible transmission ». Ce changement de phase appelle à un renforcement de la vigilance et des mesures de lutte contre le moustique Aedes aegypti.

Les autorités sanitaires appellent également la population à éliminer de manière systématique les gîtes potentiels de reproduction de moustiques autour des lieux de vie, à se protéger contre les piqûres de moustiques et à consulter immédiatement leur médecin traitant en cas d’apparition de symptômes évocateurs de la maladie, ou à appeler le 15.