The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Contrôles de gendarmerie à Schoelcher • RODOLPHE LAMY

La préfecture, tout en dressant le bilan des opérations de contrôles menées ces dernières semaines, prévient que 300 policiers et gendarmes seront mobilisés lors de ce week-end de réveillon.

Dans le cadre du renforcement des dispositifs de contrôles et d’interventions des forces de sécurité intérieure, une soixantaine de militaires étaient mobilisés ces dernières 24h sur l’ensemble du territoire.

Sept interpellations ont été réalisées dont 2 individus dans le cadre de vols à main armée et vol de véhicule. Sur sa page Facebook, la gendarmerie indique également avoir mis la main, mercredi, sur deux mineurs soupçonnés de tendre des guet-apens, et d’avoir commis des vols à main armée ( bijoux, voitures etc.) sur la commune du François. Ils ont été présentés à la justice.

8000 contrôles

Après cinq semaines de déploiement du groupement tactique de gendarmerie et d’un second escadron de gendarmerie mobile arrivé le 22 octobre, 8000 contrôles ont été réalisés (4200 personnes et 3800 véhicules), indique la préfecture ce vendredi 30 décembre.

135 individus ont été interpellés dans le cadre d’enquêtes judiciaires par la gendarmerie.

Pour le week-end du 30 décembre au 1er janvier, 300 policiers et gendarmes seront mobilisés quotidiennement sur tout le territoire avec pour objectifs la sécurisation des événements festifs et le respect des règles de sécurité routière.

