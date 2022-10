I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Tout en indexant les actions arbitraires et ill?gales des commissaires du gouvernement de plusieurs juridictions dont les Cayes, Saint-Marc et Cap-Ha?tien, sans aucune r?ponse du minist?re de la Justice, d?non?ant l’incarc?ration de leur secr?taire g?n?ral, la F?d?ration des barreaux d’Ha?ti dit constater que les conditions ne sont pas r?unies pour organiser une c?r?monie de rentr?e judiciaire. <>, conclut la correspondance achemin?e au chef de la Primature.

La FBH n’a pas manqu? l’occasion de faire une piq?re de rappel au Premier ministre Ariel Henry qui, dit-elle, n’avait pas daign? accorder un nouveau local au palais de Justice de la plus grande juridiction du pays, pris d’assaut par des gangs arm?s depuis plus de quatre mois.

