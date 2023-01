I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

R.L. (avec JMH) / Photos JMH

Alfred Marie-Jeanne, à la rentrée du MIM • JMH

Le Mouvement Indépendantiste Martiniquais (MIM) avait réuni ses militants et sympathisants ce hier soir (vendredi 27 janvier) à la Paillote du bourg des Anses d’Arlet pour sa réunion générale de rentrée.

C’est un Alfred Marie-Jeanne en pleine forme qui est apparu à la rentrée générale politique du MIM, hier soir aux Anses d’Arlet. Devant ses militants et sympathisants, le chef du Mouvement Indépendantiste Martiniquais a d’emblée « préciser que la parole serait donnée au peuple », même si le « MIM ne représente pas la Martinique entière ».

« Nous avons le droit et le devoir d’échanger avec vous », a-t-il, indiqué d’emblée, en lisant un texte, avant de laisser la parole aux militants.

Il a appelé à la « conscience et l’unité ». Et insisté sur les valeurs et objectifs du MIM : « défendre l’intérêt général du peuple martiniquais ».

Fidèle à lui-même, il a également fustigé « les traîtres ».

On écoute un extrait de son discours ici :

√ Reportage complet dans notre édition de ce lundi 30 janvier.