Organisé par l’Office de la Culture du Lamentin, la 8ème édition de ce concert ouvert à tous et qui fait la part belle au chant lyrique a eu lieu vendredi soir (18 novembre) à l’église Saint-Laurent du Lamentin.

Les voix lyriques avaient pour invités cette année la mezzo soprano Roseline Cyrille, et, les sopranos Mélodie Tarrieu, Moana Laou et Anny Davidas.

Cette édition étant placée sous le signe des jeunes talents, on a pu apprécier les prestations d’Océanne Delbois, Naïly Pignet, Curtys Luyéyé, et, les enfants du chœur de l’institut Catherine. Tout ce beau monde a été accompagné par le quatuor à cordes composé de Thomas Raso (1er violon), Nona Lawrence (2ème violon) Valérie Beaupied (alto) et Lara Slabiak (violoncelle). Une quête a été organisée à l’entracte au profit de l’association Air Bonheur.

• Eddy Chénière