I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Jean-Marc Atsé

jm*****@ag******.fr

La route qui mène au stade Louis-Achille et à la cité scolaire de la Pointe-des-Nègres était barrée hier matin, à l’aide de palettes en bois, de poubelles et autres détritus. • J.-M. E

Les syndicats, galvanisés par le succès de la mobilisation du 19 janvier dernier, appellent à une nouvelle manifestation aujourd’hui contre la réforme des retraites.

Après avoir réussi, jeudi 19 janvier, leur

première démonstration de force contre la réforme des retraites,

les syndicats veulent tirer parti de ce succès pour installer la

contestation dans la durée. Plus que jamais résolus à maintenir la

pression sur le gouvernement, ils retournent dans la rue

aujourd’hui. Le rendez-vous est fixé ce matin à 8h30 à la maison

des syndicats, à Fort-de-France. L’objectif est simple : obtenir le

retrait d’un projet qu’ils jugent inacceptable et contraire aux

intérêts de la population martiniquaise. De nombreux établissements

scolaires et administrations risquent de tourner au ralenti ou

d’être fermés, puisque plusieurs organisations syndicales de la

fonction publique ont appelé à la grève. En Martinique, la question

des retraites ne se pose pas exactement dans les mêmes termes qu’en

France hexagonale. Ici, les pensions sont, dans leur

majorité,…