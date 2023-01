I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rédaction web

Après la construction d’une école de transit, l’école de Dizac sera totalement reconstruite aux normes parasismiques et paracycloniques. • VILLE DU DIAMANT

La Collectivité Territoriale de Martinique, dans le cadre de la gestion des fonds européens, va présenter en plénière deux plans de financement de phases d’étude pour construire et reconstruire deux écoles.

Les risques sismiques et tsunamiques font partie des préoccupations de la CTM, en particulier pour les établissements scolaires de l’île. Aussi, indique-t-elle, afin d’accompagner les communes du Diamant et de Ducos dans le processus de gestion et de réduction des risques de leur parc d’écoles, elle va participer, grâce notamment aux fonds européens, au financement d’opérations de mise en sécurité des élèves et personnels.

Le financement de deux phases d’études sera soumis à l’aval des élus de l’Assemblée de Martinique, lors de la prochaine plénière des 2 et 3 février.

Diamant : Démolition et reconstruction de l’école de Dizac au quartier Saint-Charles (440 000€)

Une première étape a consisté à construire une école de transit quartier Carrière. Les élèves et le personnel y sont accueillis depuis juin 2020 dans l’attente du nouvel établissement au quartier Dizac. La prochaine étape est la phase d’étude, préalable à la reconstruction d’une école parasismique et paracyclonique de 18 classes et la démolition de l’ancienne école de Dizac

Ducos : Construction d’un groupe scolaire au Quartier Rivière-Pierre (600 000€)

La 1ère tranche de l’opération concerne une phase d’études : celle-ci a pour objectif de concevoir le projet architectural, d’élaborer le cahier des clauses techniques particulières respectant les enjeux de confortement parasismique et anticyclonique.

Dès cette phase achevée, la ville de Ducos entamera la phase de travaux de construction de l’école de transit de 24 classes.