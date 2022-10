I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Rédaction web

Mercredi 5 Octobre 2022 – 11h45

27 étudiants du lycée hôtelier de Dinard (Ille-et-Vilaine) se rendront en Guadeloupe, pour accueillir les skippers de la Route du Rhum. Pour financer le voyage, ils ont créé un menu “Bretagne-Guadeloupe”.

Pendant les vacances de la Toussaint, l’internat du lycée hôtelier de Dinard accueillera 70 lycéens du lycée hôtelier du Gosier qui travailleront sur le village de la Route du Rhum. Et à l’inverse une promotion d’élèves dinardais prendra à son tour la direction de la Guadeloupe

Une carte “Bretagne-Guadeloupe”

Ce sont 27 étudiants de première année et de deuxième année de BTS qui seront en Guadeloupe sur le village de l’arrivée des skippers de la Route du Rhum.Leur sélection s’est faite sur dossier. Ils devaient proposer une étude de cas sur un restaurant éphémère et créer une carte autour de la thématique « Bretagne-Guadeloupe ».

Les 27 élèves retenus forment désormais la « Team Gwada » et vont financer leur voyage grâce à cette fameuse carte Bretagne-Guadeloupe.Le restaurant d’application du lycée, le Cézembre, sera exceptionnellement ouvert le vendredi soir et le samedi, pendant deux semaines, pour des services d’environ 80 convives, décrit l’enseignant. Nos fournisseurs ont fait un geste pour que la marge réalisée, ces jours-là, soit plus importante. Tous les bénéfices iront au financement du voyage. »

Un menu unique vendu au prix de 35 euros intitulé carte Bretagne-Guadeloupe sera proposé avec « une tarte fine boudin créole et reinettes de Bretagne » mais aussi « un dôme coco avec une base en sablé breton ».

Des lycéens ont également préparé des repas écoresponsables pour le skipper Roland Jourdain, ambassadeur d’Ethic Ocean le 6 novembre prochain.