The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

BASSE-TERRE

Par Yvor J. LAPINARD

Les organisateurs, dont la Région, et une délégation de la ville de Saint-Malo, avec son maire, ont pu apprécier les différents produits mis à disposition par les exposants. • YJL

Le village de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe a accueilli le public durant quatre jours. Mais peu de satisfactions se lisent sur les visages …

Exposition-vente, animation-jeux pour enfants,

concert… Pendant quatre jours, la ville de Basse-Terre aura vécu

au rythme de la course, de ses skippers, de la voile et de la

course au large. Le traditionnel contournement de la bouée de

Basse-Terre par les skippers se devait d’attirer la grande foule

sur le littoral du chef-lieu, autour de dizaines d’exposants qui

ont pris place sur l’esplanade du port.

Certes, ces journées avaient été décalées,

conformément à la date du départ. Encore heureux car la bouée jaune

aura été posée avec un retard inh