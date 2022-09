I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ha?ti se r?veille dans un atmosph?re d’insurrection populaire ? l’occasion de la Journ?e internationale de la d?mocratie, jeudi 15 septembre.

Un peu partout dans le pays, la col?re populaire se manifeste. Le pays vit au rythme des sc?nes de pillages, des tron?ons de routes bloqu?s depuis le d?but de la semaine.

En ce 15eme anniversaire de la Journ?e internationale de la d?mocratie c?l?br?e ce jeudi 15 septembre, l’Organisation des Nations-Unies (ONU) dit constater que que la d?mocratie recule.

“La sph?re publique se r?tr?cit. La m?fiance et la d?sinformation gagnent du terrain. Et la polarisation sape les institutions d?mocratiques”, a reconnu l’ONU.

Dans son message de circonstance, le secr?taire g?n?ral de l’ONU en a profit? pour tirer la sonnette d’alarme. <>, a-t-il d?clar?.

? propos d’Ha?ti, le secr?taire g?n?ral de l’ONU, Ant?nio Guterres a mentionn? que cette journ?e se d?roule alors que le pays traverse une “crise sans pr?c?dent sur le plan politique, s?curitaire, ?conomique et humanitaire, et qui affecte au plus haut point les populations les plus vuln?rables, particuli?rement ceux vivant dans les secteurs contr?l?s par les bandes arm?es”.

“La paix, la s?curit? et le d?veloppement sont fondamentaux ? la d?mocratie. Le syst?me des Nations-Unies continuera d’accompagner le pays dans la poursuite d’un avenir plus s?r et plus prosp?re pour toutes les Ha?tiennes et tous les Ha?tiens”, a indiqu? M. Guterres dans son message.

Lors du 9e Sommet des Am?riques ? Los Angeles au mois de juin dernier, le Premier ministre Ariel Henry a ?voqu? la crise ha?tienne marqu?e par un recul de la d?mocratisation, la violence aveugle des gangs, la fuite massive des jeunes et des cadres vers d’autres cieux.

Depuis plusieurs ann?es, alors que le mandat des ?lus arrive ? termes, la population ha?tienne n’a jamais ?t? convoqu?e ? ces comices pour ?lire des nouveaux repr?sentants ? la Chambre des d?put?s, aux diff?rents Conseils municipaux, au S?nat de la R?publique et voir ? la pr?sidence. Le Premier ministre Ariel Henry, d?sign? par le feu pr?sident Jovenel Mo?se reste aux timons des affaires un an apr?s l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se.