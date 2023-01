I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Wendy Noel

[email protected]

En 2013, Kévin Jean-Baptiste reprend la société créée par son père et ses oncles. • PHOTO JEAN-MARC ETIFIER

En 1989, Henri, Guy et Saint-Ange Jean-Baptiste fondent Saint-Pierre Location, une agence de locations de voitures, que le fils du premier, Kévin, va reprendre en 2013. Une entreprise familiale, renommée Alwégo, qui a pris de l’ampleur en s’implantant sur plusieurs sites.

Aujourd’hui, l’entreprise compte une quarantaine

de salariés répartis sur différents sites en Martinique

(Saint-Pierre, Lamentin, Diamant) et en Guadeloupe (Les Abymes).

« Mon père et mes oncles sont très fiers du développement de

la société, de voir passer les véhicules floqués », assure

Kévin Jean-Baptiste. Installé dans la salle de réunion depuis

laquelle on distingue les arrivées de clients dans une autre pièce,

le gérant d’Alwégo revient sur l’histoire de cette entreprise de

location de voitures locale et familiale.

Tout commence au retour en Martinique de son père

Henri, issu d’une formation en carrosserie, et de ses oncles Guy et

Saint-Ange. Ne trouvant pas d’emploi sur leur île natale, les trois

frères décident de s’associer pour créer un garage automobile à

Saint-Pierre. Très vite, « ils en ont eu marre de prêter des

véhicules pendant les réparations et donc, ils ont décidé d’en

louer », détaille Kévin Jean-Baptiste quant à la naissance de

Saint-Pierre Location en…