La Foyalaise a de l’ambition pour elle et pour son île. • PHOTO E.M.

À 32 ans, le parcours de Sarah Fayad est marqué par l’entrepreneuriat et l’accompagnement aux porteurs de projet. Un engagement qui lui permet de conjuguer ses deux passions : l’humain et l’entreprise.

Sarah a deux amours : la famille… et

l’entrepreneuriat. On oserait presque écrire qu’elle a ça dans le

sang. « Mes grands-parents avaient deux magasins de tissus à

Fort-de-France, rues Lamartine et François-Arago. Après l’école et

pendant les vacances scolaires, c’étaient eux qui me

gardaient. » La petite Sarah passe donc sa jeunesse dans cette

atmosphère si particulière des commerces, entre les rouleaux de

tissus, les employés, les clients, et en garde d’excellents

souvenirs.

« J’observais, je regardais ce que les

clients prenaient puis, en grandissant, j’assistais mes grands-

parents, j’aidais un peu. » Et elle comprend l’importance de

la valeur travail. Pas celui que l’on fait parce que l’on n’a pas

le choix, mais le travail qui est avant tout une passion.

Restauratrice à 21 ans

Après son bac STG au lycée de Bellevue, S