The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Par Marie VANDEWOESTYNE

m.*************@ag******.fr

Le jeu « Sauvez Gaëlle » sur internet, sensibilise au tri et au réemploi. • C.E.

Cap Excellence et Trizzy présentent le jeu “Sauvez Gaëlle” du 1er février au 5 mars 2023. Un escape game pour sensibiliser sur la gestion des déchets et le réemploi. Ce jeu est gratuit et ouvert à tous.