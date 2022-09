The content originally appeared on: Radio Isla TV

El Centro Nacional de Huracanes en su boletín de las dos de la tarde reportó que el centro del sistema Fiona está localizado en la latitud 16.6° norte y en la longitud 64.1° oeste.

Aunque no hubo unos cambios significativos, esto coloca a Fiona a unas 90 millas al sureste de la isla de Santacruz. El movimiento del sistema se mantiene al oeste a ocho millas por hora.

Se estima que la intensidad de vientos alcanzarán las 60 millas por hora. Sin embargo no se descarta que se fortalezca el sistema. Los datos del avión de reconocimiento indican que el mínimo de presión central del sistema es de 1002 milibares (mb) o 29,59 pulgadas de mercurio.

VIENTO: Se esperan condiciones de huracán en Puerto Rico el domingo y el domingo por la noche y son posibles en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, esta noche. Las condiciones de huracán son posibles dentro del área bajo vigilancia de huracán en la República Dominicana el domingo por la noche y el lunes.

Las condiciones de tormenta tropical continuarán en partes de las Islas de Sotavento dentro del área bajo aviso hasta esta tarde. Condiciones de tormenta tropical llegarán a las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas esta tarde, esparcidas hacia el oeste a través de Puerto Rico esta noche, y llegar a partes de la República Dominicana el domingo por la noche.

LLUVIA: Se pronostica que Fiona producirá la siguiente lluvia:

Islas de Sotavento e Islas de Barlovento del Norte: 2 a 4 pulgadas adicionales.

Islas Vírgenes Británicas y Estadounidenses: 4 a 6 pulgadas con un máximo local de 10 pulgadas posibles.

Puerto Rico: 12 a 16 pulgadas con máximo local de 20 pulgadas posible, particularmente en el este y sur de Puerto Rico.

República Dominicana: 4 a 8 pulgadas con máximo local de 12 pulgadas

posible, particularmente en la costa oriental.

Haití: 1 a 3 pulgadas con totales máximos aislados de 4 pulgadas.

Islas Turcas y Caicos: 4 a 6 pulgadas.

Es probable que estas lluvias produzcan inundaciones repentinas y urbanas, junto con deslizamientos de lodo en áreas de terreno más alto, particularmente en el sur y el este de Puerto Rico y el este de la República Dominicana.

Se han producido lluvias muy intensas e inundaciones en partes de las Islas de Sotavento desde el viernes. Una estación en St. Claude Matouba Irfa, en las montañas del sudoeste de Guadalupe, midió recientemente un Precipitación total de 24 horas de 19,46 pulgadas (494,3 mm).

MAREJADA CICLONICA: La combinación de marejada ciclónica y la marea causará áreas normalmente secas cerca de la costa que se inundan por el aumento de las aguas moviéndose tierra adentro desde la costa. El agua podría llegar al

siguientes alturas sobre el suelo en algún lugar de las áreas indicadas en áreas de vientos terrestres si la marejada máxima ocurre en el momento de la marea alta…

Costa sur de Puerto Rico…1 a 3 pies

Vieques y Culebra…1 a 3 pies

Islas Vírgenes de EE. UU…. 1 a 2 pies

Las inundaciones costeras localizadas también son posibles en otras partes de Puerto Rico.

RESACAS: Marejadas generadas por Fiona están afectando las Islas de Sotavento, las Islas de Barlovento del norte, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, las costa norte de la República Dominicana, las Islas Turcas y Caicos Islas y el sureste de las Bahamas. Estas condiciones podrían causar olas que amenazan la vida y condiciones de corrientes de resaca.

Manténganse pendientes a RADIO ISLA 1320 para más información

