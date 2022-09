I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Les centres équestres de Guadeloupe ouvrent leurs portes au public durant tout le mois de septembre. Après la martingale à Baie Mahault la semaine passée, c’est au tour du Trianon à Petit Bourg, de La Manade à Saint Claude et de Cavaliers de Saint-Georges à Baie Mahault de réaliser leur opération séduction ce dimanche.

Pratiquer l’équitation fait rêver ! Et après tout, il n’y a pas d’âge pour débuter. Traditionnellement, les centres équestres et poney-clubs ouvrent leurs portes au grand public un dimanche par an. L’occasion pour le plus grand nombre de découvrir ces lieux où l’on peut pratiquer l’équitation près de chez soi. Pour cette rentrée, cet événement exceptionnel s’est transformé en mois du poney et du cheval, rebaptisé Journées du cheval pour l’occasion. L’équitation à…