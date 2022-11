The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Julien Sartre notre correspondant à Paris

Le président du conseil exécutif de la CTM était auditionné vendredi par les sénateurs membres de la mission sur l’avenir institutionnel des Dom. • PHOTO DR

Le président du conseil exécutif de la CTM était auditionné vendredi par les sénateurs membres de la mission sur l’avenir institutionnel des Dom. Il a plaidé avec énergie pour que les élus martiniquais acquièrent « un droit à l’initiative » et plus de pouvoir normatif, législatif et fiscal.