ORANJESTAD (AAN): Informacion for di Hulanda ta indica cu siman pasa Diahuebs, Gobierno di Aruba hunto cu Arubahuis y Haagse Hogeschool a organiza un session informativo cu e diaspora di Aruba na Hulanda y a hiba e number ‘Nos Diaspora’. E encuentro aki a tuma luga na Haagse Hogeschool y a worde atendi pa un grupo grandi di studiante principalmente. Mandatarionan di Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes, Minister di Finansa Xiomara Maduro, y Minister Plenipontenciario na Hulanda, Ady Thijsen a hiba palabra pa duna informacion na

esnan presente.

Prome Minister a cuminsa pa informa di e situacion financiero di Aruba, e relacion cu Caft, y tambe a comparti cifranan actual comparando awo cu e tempo prome cu e pandemia. E retonan cu Gabinete Wever-Croes a enfrenta desde cu a cuminsa goberna te cu awo dunando di conoce cu no tabata temponan facil pa goberna. Y tambe nos pais a worde afecta grandemente pa e pandemia.

International Monetary Fund (IMF) a considera na comienso di e pandemia, cu Aruba lo ta un di e paisnan cu mas lo worde afecta pa motibo di nos dependencia grandi di turismo. Y e mesun IMF ta bisa awo, cu Aruba ta un di e paisnan den region cu di mas fuerte ta recuperando di e pandemia. Turismo ta recuperando. Nos economia ta recuperando. Debe ta bahando aunke ainda ta hopi halto debi na e prestamo di Hulanda durante e pandemia.

“Esaki ta yena nos cu orguyo. Pasobra e recuperacion aki no tabata algo cu un persona so a logra, of un gobierno so a logra, pero e ta algo cu tur Arubano y tur cu ta biba riba nos isla a logra hunto”, Prome Minister a expresa.

Prome Minister a comparti plannan di maneho di Gobierno riba diferente tereno, entre otro, riba tereno di diversificacion di energia, medio ambiente, cambio climatico, y inversion den enseñansa, cuido medico, cuido di adultonan mayor etc.

Un preocupacion cu studiantenan a expresa tabata tocante empleo y kico ta e plan di Gobierno pa sigura trabaonan na Aruba pa studiantenan despues cu nan regresa nos pais despues di nan estudio. Prome Minister a informa nan cu Minister di Labor, Glenbert Croes hunto cu Arubahuis, ta trahando riba un Proyecto cu yama ‘Job bank’ pa a base di e proyecto aki percura pa tin trabao na Aruba pa studiantenan cu regresa a base di e estudio cu nan a haci na Hulanda.

Studiantenan cu a participa tabata tin diferente pregunta interesante y importante y e mandatarionan a tuma tempo pa splica. Nos Diaspora tabata un exito y Gobierno di Aruba ta contento y orguyoso pa mira cu asina hopi hoben tin interes pa scucha e storia di Aruba, e storia financiero y con Aruba ta recupera pa bira un pais fuerte y resiliente.