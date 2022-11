I Like This

Ce mardi à Paris, Alexandre ROCHATTE, Ary CHALUS, Guy LOSBAR, et Jean-Louis FRANCISQUE, ont signé la feuille de route détaillant le plan d’actions prioritaires à mettre en œuvre, ainsi que les contributions respectives des acteurs dans le cadre de la structuration du SMGEAG.

Cette feuille de route a été signée en présence de M. Jean-François CARENCO, ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, chargé des Outre-mer.

Plusieurs engagements déterminants

Pour assurer l’efficacité du SMGEAG dans la réussite de ses missions :

– Poursuite de la structuration du syndicat avec la mise en place de son plan de retour à l’équilibre financier ;

– Mise en œuvre d’un comité de pilotage resserré entre la Préfecture, le Conseil régional, le Conseil départemental et le SMGEAG ;

– Réalisation d’une liste des travaux d’urgence et des réseaux à renouveler en priorité ;

– Assistance technique des services de l’Etat sur les missions prioritaires ;

– Soutien exceptionnel et massif de l’Etat pour accompagner le SMGEAG vers le retour à l’équilibre financier.

L’ensemble des acteurs souhaite mutualiser les efforts pour accompagner le syndicat dans sa structuration de long terme, tout en répondant rapidement à la crise de l’eau et de l’assainissement. Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald DARMANIN et le ministre chargé des Outremer, Jean-François CARENCO, savent pouvoir compter sur la pleine mobilisation de tous pour améliorer progressivement la distribution d’eau potable et l’assainissement au service des guadeloupéennes et des guadeloupéens.