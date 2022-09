The content originally appeared on: Radio Isla TV

El presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), doctor Jorge Argüelles, favoreció la movida para impugnar la implementación de las nuevas enmiendas a la Reforma Laboral, la cual está en pleito judicial luego de que la Junta de Control Fiscal (JCF) pidiera que no entre en vigor porque, según un estudio que realizaron, impactará negativamente a la economía.

El pasado jueves 8 de septiembre un grupo del sector empresarial pidió ser amigo de la corte en el proceso, mientras que el Gobierno pidió más tiempo para el descubrimiento de prueba, que les permitiría justificar que no hay impacto negativo en la economía del país de aplicarse dicha reforma, tal como infiere la JCF.

“En realidad, eso fue una ley que se hizo sin hacer ningún tipo de estudio económico, sin hacer ningún tipo de estudio del impacto que seguiría teniendo. Desde que comenzamos este cuatrienio, hemos tenido una serie de aumentos en los costos de hacer negocios y, francamente, seguirle metiendo más carga al sector empresarial lo que va a hacer es debilitar aún más la ya debilitada economía”, expresó Argüelles.

Además, advirtió que, al momento, no hay un crecimiento económico real, sino “una bonanza económica artificial que ya se está desvaneciendo” debido a las ayudas económicas federales que han ingresado a raíz del impacto por la pandemia, pero que ya llegan a su fin.

Por su parte, el exsecretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos Carlos Saavedra explicó que esta es la décimotercera vez que el ente fiscal demanda al Gobierno en relación con una ley recién aprobada.

Asimismo, anticipó que puede que se resuelva rápido el asunto, ya que, como resaltó, la oposición del Gobierno respecto al calendario expedito que estableció la jueza Laura Taylor Swain para atender el caso responde a que aún no tienen la prueba suficiente para probar que, en efecto, la economía no se afectará, aunque la Junta indique lo contrario.

Respecto a si el ente pudiera o no prevalecer, el licenciado advirtió que el Gobierno no puede quedarse en el vacío ni en el aire para defender la Reforma, y no puede asumir argumentos de querer mejorar la economía una vez implementada la ley.

“El gobierno no se puede cruzar de brazos. Si quiere defender esa ley, tiene que contratar un economista o tiene que tratar de derrumbar el estudio económico de la Junta. De lo contrario, pues, va a prevalecer”, concluyó Saavedra.

