The content originally appeared on: Radio Isla TV

El alcalde de Hormigueros, Pedro García Figueroa, resaltó que el 90 por ciento de su ciudadanía cuenta con agua debido a lo que describió como una comunicación efectiva efectiva con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), aunque señaló que la falta de diésel amenaza el progreso, al nivel de tener que apagar los generadores que mantienen funcionando las bombas de la Autoridad.

“Estos generadores se colocan en estos sistemas pero hay que darles mantenimiento cada cierta cantidad de horas porque está prendío 24 horas. Luego, hay que echarles diésel. La entrega de diésel al municipio y Acueductos, pues, ha disminuido, así que hemos tenido que, en ocasiones, apagar el generador […] El gobernador del país tiene que empujar”, indicó el alcalde para describir una situación que mantiene en crisis al municipio.

Más temprano, el general José Reyes, de la Guardia Nacional, explicó que dentro de su misión no está asignada la entrega del combustible para las bombas de la AAA, debido a que se necesita una capacidad superior para los tanques.

Nota relacionada: Guardia Nacional no ha entregado diésel a supermercados porque no es parte de su misión asignada

Asimismo, reiteró, una vez más, que la luz en los campos tardará hasta tres meses en regresar debido a que tienen más de 80 transformadores, entre otros elementos, en el piso. Detalló que aunque LUMA Energy está trabajando para energizar el casco urbano, se ha dejado de lado a la zona rural. Ante esto, informó que ya coordinaron brigadas municipales para asistir a la privatizadora abriendo caminos.

No obstante, señaló que “tienen que mantener esa comunicación efectiva con los municipios […] La comunicación de LUMA con los alcaldes, directo con los alcaldes, no existe. Es una comunicación donde nos ponen un interlocutor” que no le satisface tanto como el ejercicio que llevan con la AAA, que comunica a los directores regionales con los ejecutivos municipales.

[embedded content]