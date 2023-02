I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Selon un sondage Ipsos pour le Conseil Représentatif des Associations Noires (Cran), la quasi-totalité des personnes noires vivant en France indiquent avoir été victimes, au moins une fois, de discriminations liées à la couleur de peau.

C’est un sondage révélateur d’un certain malaise. Réalisé par Ipsos pour le Cran, cette enquête sur la perception et le vécu des discriminations à l’encontre des personnes noires est présentée ce mercredi 15 février à l’Assemblée Nationale par Patrick Lozès, président et fondateur du Conseil Représentatif des Associations Noires.

Elle est particulièrement édifiante. 91 % des personnes noires ou métisses disent avoir été, au moins une fois, victimes d’une discrimination à caractère racial. Dans le détail, une personne interrogée sur quatre (25 %) dit en être victime ” souvent “, près d’une personne sur deux (44 %) dit en être victime ” de temps en temps ” et 22% des sondés se disent ” rarement ” victimes.

Un sentiment de discrimination qui semble grandissant. En 2007, dans une autre étude commandée par le Cran, 56 % des personnes noires disaient avoir été touchées, au moins une fois au cours de leur vie, par des actes racistes.

« Libération de la parole »

” Il y a aujourd’hui une libération de la parole raciste et une augmentation des idées extrémistes. Nous avons voulu, avec cette étude, essayer de mesurer le phénomène. Résultat : il est massif “, estime Patrick Lozès, interrogé par le journal Le Parisien, qui a révélé le sondage en exclusivité avec France Info.

Selon ce nouveau sondage, cette discrimination raciale s’exprime majoritairement dans les espaces publics (rue, transports en commun…) avec 41% des réponses, mais aussi au travail (31%), dans des magasins, des commerces (21%), dans les gares, aéroports, aux frontières (18%), à l’école, à l’université (14%), parmi les loisirs (12%), dans son quartier (12%), ailleurs (12%) ou dans la famille (10%).

Autre indicateur ciblé par l’étude : les contrôles de police. 49% des personnes noires et métissées d’ascendance noire déclarent avoir été contrôlées au moins une fois, contre 23% pour le reste de la population.

Fin janvier, la Première ministre Elisabeth Borne et la ministre chargée de l’Egalité des chances Isabelle Rom ont dévoilé un plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine. Ce plan 2023-2026 prévoit une série de mesures dans différents domaines (emploi, justice, sport…) comme le testing des discriminations à l’embauche “systématisé” dans les entreprises, l’implication des influenceurs ou la formation des agents publics…