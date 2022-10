I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Starlink, l’accès à internet très haut débit par satellite est officiellement disponible en Guadeloupe, après avoir obtenu une nouvelle autorisation auprès de l’Arcep ( autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

C’est l’une des technologies les plus attendues sur nos îles, tellement la couverture fibre est faible, et le réseau ADSL trop lent et instable sans compter sur le réseau mobile encore loin de passer à la puissante 5G. Starlink, le projet d’Elon Musk pour permettre l’accès à internet très haut débit par satellite, est déployé sur l’ensemble du territoire guadeloupéen (et martiniquais) depuis jeudi 29 septembre, ainsi que l’a annoncé SpaceX, sur son compte Twitter. Grâce à…