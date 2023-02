I Like This

Ce jeudi et vendredi, se tient sur deux jours, le procès d’assises de Jonathan Araujo Do Nascimento pour une tentative de meurtre en mai 2020 sur Steeve Montauban. Extraits de la première journée. Jonathan Araujo Do Nascimento a tenté de tuer pour une réparation de scooter trop coûteuse. C’est l’expert psychologue qui le dit « la victime avait réparé son scooter 100 à 120 euros et lui avait fait une liste de pièces pour 200 euros. L’auteur a tiré 4 fois et a touché 3 fois la victime ». Ce que dit à sa manière Me Roland Polycarpe l’avocat de la victime,…