The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

AUTOMOBILE. Rallye de la ville du Gros-Morne

Steeven Orosemane et Thomas Zéline se sont rappelé au bon souvenir de leurs adversaires en remportant ce rallye de la ville du Gros-Morne. • FG.

Steeven Orosemane a remporté, dimanche, le rallye de la ville du Gros-Morne devant l’étonnant Frédéric Vives et le président de l’ASAM, organisatrice de l’épreuve, Guy-Raphaël Pain, tandis que deux des favoris, Rodrigue Théodore et Patrice Hellénis, ont détruit leur véhicule.

Réussir ce rallye n’a pas été une mince affaire

pour l’ASAM qui a réalisé une première : reboucher des trous sur

les routes gros-mornaises avant le début de l’épreuve qui proposait

un parcours inédit. Il a ensuite fallu prier pour que le temps ne

se dégrade davantage, la pluie étant plus que présente dimanche

matin, rendant la chaussée particulièrement grasse et

dangereuse.

Des 14 équipages annoncés, seuls 11 étaient au

départ de la première spéciale. Et ils étaient bientôt 10, suite au

spectaculaire accident de Rodrigue Théodore : “Les quatre roues ont

décroché et j’ai percuté un arbre”. Après un tel choc, le miracle a

eu lieu, le pilote Rodrigue Théodore souffrant d’une foulure à la

cheville, le copilote Jean-Christophe Figaro étant indemne, ce qui

est loin d’être le cas pour la voiture ! Toujours est-il que cette

spéciale était remportée par Patrice Hellénis largement devant

Frédéric Vives à 28 secondes et Steeven Orose