ORANJESTAD (AAN) – Camara di Comercio y Industria di Aruba (KvK) a convoca un conferencia di prensa, Diahuebs mainta.

Señora Sue-Ellen de Freitas-Sousa, Hefe di Business Information & Support, a hiba palabra y duna di conoce cu KvK ta bay reanuda locual nan ta yama “Aruba Chamber Business Event”, unda lo enfoca riba e tema “How to build a resilient business for the future”.

“Esaki ta un evento di Camara di Comercio no desconoci, pero e ta uno ya conoci pa nos comunidad empresarial. E ta un evento cu tin hopi interes di e empresarionan pa atende tur aña. E ultimo tabata na aña 2019, pues nos ta hopi contento cu nos por tin un bez mas ‘Aruba Chamber Business Event’, cu lo ta tumando lugar dia 24 di September proximo, di 9 or di mainta pa 12’or di merdia, na Renaissance Convention Center”, señora de Freitas-Sousa a señala.

El a agrega cu Aruba Chamber Event 2022, lo trata e tema “How to build a resilient business for the future” y esaki ta parti den tres sub-tema cu ta toca Inspiracion, Motivacion, y Organizacion. “E intencion di esaki ta pa no solamente mustra importancia di stimula comercio door di enfoca riba creamento di un comercio, pues lanta un negoshi, registra bo negoshi, y participa activamente na comercio pero tambe tambe con pa mantene un negoshi mas sostenible posible”, de Freitas-Sousa a expresa.

Den e parti di motivacion KvK kier cubri locual ta trata no solamente motivacion di un team di un organizacion, pero tambe como doño di negoshi, con pa mantene positivamente, den cualkier acontecimento cu por tuma lugar, retonan cu ta wordo enfrenta awendia. Inspiracion, KvK kier mustra, atravez di su oradornan local y internacional, nan punto di bista riba esaki, y kizas inspira tambe e audiencia con por aplica cierto aspecto den un negoshi. Organizacion, con pa mantene un bon structura, con pa tene e team suficiente motiva y un strategia a base di aspectonan manera innovacion.