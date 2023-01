I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

La direction de Meta France a annoncé la suppression des comptes Instagram de Marc et Nadé Blata, des influenceurs visés par des plaintes pour escroquerie.

Ce jeudi (26 janvier), les comptes Instagram de Marc et Nadé Blata, deux influenceurs issus d’émissions de télé réalité et suivis par plus de sept millions de personnes, poursuivies pour escroquerie, ont été supprimés selon Meta France.

Des plaintes sur des parainnages et offres de trading

Les deux influenceurs sont soupçonnés d’avoir participé à des arnaques en faisant la promotion de pratiques trompeuses de trading de cryptomonnaies ainsi qu’à l’achat de NFT.

Il faisaient la promotion de pratique de trading de cryptomonnaies, invitant leurs abonnés à suivre leurs avis via une plate-forme et avec un système de parrainage leur permettant d’être rémunérés sous forme de commissions

88 plaintes pour escroquerie

Deux plaintes collectives réunissant 88 plaintes conjointes, notamment pour « escroquerie » et « abus de confiance » ont été déposées vendredi auprès de la procureure de Paris, avait indiqué l’avocat Alexandre Dacos lors d’une conférence de presse. Selon Me Dacos, le préjudice total est estimé à 6,3 millions d’euros, avec des « milliers d’investisseurs ayant perdu de quelques centaines à 100 000 euros » dans ces deux projets..