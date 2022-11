The content originally appeared on: Diario

*Lo bay tin descuento te cu 50% y specials den tur departamento

ORANJESTAD (AAN): Un biaha mas SUPER Do it Center y Do it Center ta presenta e Black Friday Sale mas grandi di Aruba. E aña ki tin mas specials y mas descuento grandi riba diferente departamento. E evento aki lo tuma luga diabierna, 25 di november 2022 y porta lo habri pa 6 or di mainta na tur tres tienda.

Tienda completo lo tin descuento riba tur departamento incluyendo supermarket na SUPER Do it Center Shaba. Banda di esaki, lo bay tin entretenimento di Gaita Katatumbo cu lo bin pone ambiente di Pasco pa tur e clientenan.

Do it Center Camacuri tambe descuento ta aplicabel y sigur lo tin bay diferente articulo riba descuento. Mester bisa cu no tur articulo cu tin na Camacuri bo lo haya na e otro tiendanan. Asina ta pasa bishita Do it Center Camacuri y probecha di e descuentonan y ambiente dushi cu Do it Center Camacuri so por ofrece.

Pa loke ta trata Do it Center Savaneta, Mena y su ekipo ta warda tur hende pariba di brug pa e tremendo descuentonan y tambe e tremendo servicio cu Do it Center Savaneta ta conoci p’e.

No lubida riba e famoso ora local na tur tres tienda cu sigur lo bay trece ambiente acompaña cu regalo pa e clientela. Pa esnan cu ta trahando den construccion, lo bay tin e aña aki 15% (10% cash y 5% na punto) di descuento den e departmento di Building Materials.

Pa finalisa, Santa Claus tambe lo tey presente pa tur nos muchanan cu kier saca potret cune. Pesey mes, e Black Friday aki, ta na SUPER Do it Center y Do it Center bo mester ta!