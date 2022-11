The content originally appeared on: Diario

Edward Maduro di Sindicato SADA:

ORANJESTAD (AAN): Edward Maduro, Presidente di Sindicato di Aduana (SADA) a duna di conoce cu Minister di Finansas, Xiomara Maduro mester haci un investigacion contra e director di Departamento di Recursonan Humano y esnan cu a pasa e Landsbesluit pa nombramento di un duanero cu a bisa, a bay contra ley.

Maduro a indica cu un hende a firma den nomber di director di DRH, pero te dia di awe nada no a sali afo. Esaki ta cosnan cu SADA ta bezig cu ne tambe, ademas di e tema di e recorte salarial.

El a agrega cu tin mas asuntonan manera caso den corte. Sindicato ta ‘druk bezig’ cu e tema di Landspakket cu ta trata cosnan importante unda cambionan den ley laboral mester bin na vigor, prestatie management cu ta temanan cu ta toca directamente e empleadonan publico.

Segun Edward Maduro n’ tin tempo pa bay sinta perde riba casonan penal cu no a keda cla ainda y Dios sa ki dia nan ta ‘rond af’. A bisa cu e no por papia pa otro sindicatonan, pero e ta kere cu no a wordo papia den e reunionnan cu a sindicatonan tin, ta algo cu no ta bay duna mucho atencion na dje.

SADA a dicidi toch di sali afo y vocifera di nan banda nan puntonan di bista. Tin investigacionnan mas interno y dudoso cu ta tumando lugar den Aduana mes cu e ta kere cu gobierno, Minister di Integridad ta na altura di esakinan.

Tin documentonan cu a wordo entrega indicando cu mester inicia un investigacion interno, pero dia di awe no a scucha nada, a remarca.

A bisa cu lamentablemente ainda no a reuni cu Minister di Integridad. Nan mes ta wak cu e bureau aki ta existi, pero no sa precis kico ta tumando lugar. No tin mucho informacion di e banda ey.

Te dia di awe, por ehempel, den e caso di nombracion di un colega, nada no a sali afo. Esey ta cosnan cu SADA ta lamenta y ta kere cu gobierno mester atende cu cosnan interno manera esaki.

Maduro ta kere cu Parlamento tin cu haci trabao di control, pero for di aña 86 na Aruba, “tin un di e circonan mas miho paga, a bisa.