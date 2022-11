By

A tene diferente actividad recreativo y deportivo

ORANJESTAD (AAN): Diesseis aña pasa Horacio Oduber Hospital a instala un “Bedrijfs Hulpverleners team” conoci como HVT (HulpVerleners Team) di Hospital. Nan a cuminsa na oktober 2006 y awe na 2022 por conta cu un team di 120 miembro di HVT completamente capacita pa yuda durante cualkier calamidad.

Cu enfoke riba “teambuilding” anualmente ta organisa diferente actividad unda HVT’ers ta topa y aña aki tabata un bes mas super exitoso. Coleganan HVT ta topa, pasa momentonan alegre cu otro y alabes keda up-to-date di tur e ultimo practicanan pa cu cualkier calamidad.

Miembronan di HVT ta actua y purba combati calamidad prome cu autoridad yega pa asina evita un calamidad of evita mas daño cu ta posibel. Nan ta purba salba bida y yuda cu evacuacion. Pues, nan tin un rol importante y Hospital tur aña pa medio di e siman aki ta duna extra atencion na esaki y e importancia di tin nan den cas pa siguridad di pashent y empleado.

Durante e siman di HVT tabatin training unda a duna tips y alabes den forma di practica a refresca memoria con ta paga candela y mas. E training no ta pa solamente e team di HVT, pero tur otro colega cu tambe por tin un rol na momento di un calamidad. Mas man tin, mas miho na momento cu un calamidad surgi.

Un evento hopi gusta tambe ta e anochi di bowling unda coleganan ta forma team y bataya fuerte contra otro. Ganadonan absoluto a resulta team di Technische Dienst y team di camber di operacion a keda na di dos luga. E premio di “teamspirit” tambe a bay pa team di camber di operacion. Un otro evento super gusta ta hersengymnastiek unda sigur a pone e mentenan traha duro. Team ganado a bay pa camber di operacion y na di dos luga un team cu a forma di diferente departamento di HOH.

HVT Quiz tambe tabata exitoso y cu premio atractivo. Y e tremendo siman a wordo sera cu e asina popular HVT Games na Nikky Beach. Weganan riba santo, den awa, den boto y mas a pone coleganan di HVT haci hopi movecion. Coleganan di diferente departamento a acudi pa apoya y asina disfruta di nan diabierna atardi banda di nos dushi lama. E weganan un bes mas yena di aventura y movecion a clausura e tremendo siman y e ganadonan a resulta den team yama Code#2, sigui pa Surgery crew y di tres luga a bay pe team yama All or nothing.

Team organisado di e tremendo siman di HVT ta gradici tur cu a yuda haci e actividadnan posibel y tambe esnan cu a zorg pe trainingnan. Ta aprecia cada miembro pa nan dedicacion y pa ta cla para na momento cu surgi un calamidad na HOH. Tambe ta gradici Hunta di Directiva y tur sponsor pe confiansa pa asina por tin un siman exitoso yen actividad.