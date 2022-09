I Like This

Le niveau de vigilance est renforcé ce vendredi après-midi (16 septembre) dans l’île à cause du passage de la tempête Fiona sur les îles du nord.

Orange pour « fortes pluies et orages » et jaune pour « vagues – submersion ». Le niveau de vigilance se renforce pour la Martinique, même si la tempête passe plus au nord de l’arc antillais.

La tempête tropicale Fiona est localisée aux portes de l’archipel de la Guadeloupe. Le centre de Fiona est prévu de traverser la Guadeloupe entre vendredi après-midi et le début de nuit de vendredi à samedi, indique Météo-France, dans son bulletin de 17h15.

Orages jusqu’à dimanche

La Martinique restera à l’écart des effets les plus sévères générés par Fiona.

Néanmoins ce système génère de fortes précipitations et des orages jusqu’à dimanche matin. Le plus fort de cet épisode pluvio-orageux devrait se produire dans la nuit de vendredi à samedi et une bonne partie de la journée de samedi. De plus, de fortes rafales de vents de l’ordre 70 à 80 km/h, sont à craindre à proximité de ces averses orageuses. Les conditions de Mer sont dégradées au passage de Fiona.

Pluies

De fortes averses localement orageuses se produisent ponctuellement dans un premier temps, puis ces précipitations se font plus nombreuses à partir de la seconde partie de journée. Des cumuls de 30 à 50mm sont attendus en 3 heures.

Sur l’ensemble de l’épisode, des cumuls de 120 à 150 mm, pourront être observés.

Mer

Côte atlantique :

La tempête tropicale FIONA dirige une houle énergétique de Nord-Est à la côte Atlantique, des creux moyens de 3m00 à 3m50 sont attendus jusqu’à samedi mi-journée.

Côte Caraïbe :

Par ailleurs, le vent s’oriente au secteur sud, dans le sillage du phénomène FIONA, et provoque une agitation inhabituelle à la côte Caraïbe. Des creux moyens de 0m60 à 1m20 sont attendus à partir de la nuit prochaine.

La mer s’amortit progressivement à partir de dimanche.

En chiffres

Cumuls de Pluie :

-20 à 30 mm en 12 heures.

Données du Houlographe de Basse Pointe :

-creux moyens de 3m10 avec des périodes de 10 à 13 secondes.

? Plus de conseils sur le site de Météo-France sur les comportements à adopter en cas de vigilance.