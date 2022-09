I Like This

Mercredi 21 Septembre 2022 – 11h03

Suite au passage dévastateur de la tempête Fiona, le Centre Hospitalier de la Basse-Terre (CHBT) fait face à une pénurie d’eau compromettant le bon fonctionnement de l’établissement et la continuité des soins.

Une cellule de crise a été constituée afin de prendre des mesures d’urgence face à cette problématique. Une fuite des canalisations étant suspectée, la préfecture met tout en œuvre afin d’alimenter l’hôpital en eau dans les plus brefs délais.

L’approvisionnement en eau de l’établissement est une priorité majeure permettant d’offrir à la population Basse-Terrienne une prise en charge médicale adaptée. Or, le CHBT a été victime depuis ces deux derniers jours de puisages illégaux amenuisant sa faible réserve d’eau indispensable à la continuité des soins.

Le CHBT fait remarquer, dans un communiqué, qu’il est « formellement interdit d’user de l’eau appartenant à l’établissement à des fins personnelles. Il en va de l’absolue nécessité de maintenir les interventions et autres actes médicaux d’urgences programmés en son sein ».

Le CHBT adresse un message de soutien et de solidarité à tous les foyers sinistrés et aux entreprises touchées par ce phénomène.La préfecture met tout en œuvre afin d’alimenter l’hôpital en eau dans les plus brefs délais.