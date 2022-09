I Like This

Rédaction web

Jeudi 15 Septembre 2022 – 19h11

L’arrivée de la tempête Fiona perturbe également les liaisons maritimes entre la Guadeloupe, Marie-Galante et la Dominique.

La compagnie maritime l’Express-des-Iles a annoncé sur ses réseaux sociaux de la suspension de ses dessertes en raison de l’approche de la tempête tropicale Fiona.

Pointe-à-Pitre et Marie-Galante

Annulation de l’ensemble des rotations au départ de Pointe-à-Pitre pour la journée du Vendredi 16 septembre.

Toutes les rotations entre Marie-Galante et Pointe-à-Pitre et inversement sont annulées et reprendront le samedi 17 septembre à 6h00 entre Grand-Bourg et Pointe-à-Pitre, si l’état de la mer le permet.

Pointe-à-Pitre-Dominique

Le départ de 8h00 de Pointe-à-Pitre vers la Dominique et la Martinique est également annulé ce vendredi 16 septembre.

Seul le tronçon Fort-de-France (Martinique)/Castries (Sainte Lucie) est maintenu.

Le départ de Fort de France est programmé à 13H15.

Le retour à la normale est prévu dès le samedi 17 septembre sur l’ensemble de nos lignes, si l’état de la mer le permet.

Le service clientèle de la compagnie est disponible au 0590919520