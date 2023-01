The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Ta parce cu Boticanan na Aruba ta cuminza keda sin stock di mayoria di remedinan pa verkoud y griep, awor cu tin un demanda grandi pa remedi cu clientenan por cumpra cu ta poni riba reki den Botica.

Awor cu casonan di verkoud y griep ta sigui crece, e ciudadanonan cu no por haya chens

di bishita nan Docter, ta haya nan obliga di drenta Botica pa check kico tin riba reki pa yuda alivia sintomanan. Y esaki ta loke a crea un demanda masha grandi mes, y e remedinan a cuminza ya for di luna di December caba ta bahando den stock.

Y e demanda grandi aki a pone cu hopi remedi contra griep pa adulto di decongestion, manera ‘Tylenol Cold+Flu Severe’, tambe ‘Advil Cold & Sinus’, y e popular stropinan di Histal, incluyendo e tan popular ‘Histal DM’ cu aworaki no tin mas na ningun Botica riba e isla. Rekinan a cuminza bira bashi, y pesey awor empleadonan ta yena “e bashi” cu otro productonan similar pero cu no ta wordo busca primordialmente door di pashentnan. Tambe e rekinan bashi a wordo “yena te bay over: cu stock grandi di otro remedi pa mucha pa alivia griep y verkoud. Tambe a cuminza yena e rekinan aki cu remedinan homeopatico, cu normalmente ta ser poni den otro espacio.

Out-of-Stock tur caminda: A sali na cla cu e problema ta uno cu ta socede igual rond mundo, pues no ta djis aki na Aruba, y isola pa un solo producto.

Algun persona cu a bay busca nan remedi preferi, a keda babuca pa nota cu e no ta poni riba reki. Ora cu a bay check na otro Botica, a confirma cu no tin nada di esey mas den stock na Aruba. “E ta un situacion di pesadiya,” e cliente ey a indica.

El a bisa cu el a logra haya na un Botica, uno cu a wordo fabrica special pa yuda alivia Griep y Verkoud pero pa pashentnan cu ta sufri di Presion Halto di Sanger. E mes no tin ningun problema cu hypertension, pero e gusta e ingredientenan den dje, y a cumpre, y e paki ey a costa riba di 35 Florin.

Segun e pashent, e tambe a bay pa cumpra Histal DM cu ta contene “Dextromethorphan” cu ta un ingrediente cu e ta adora bastante, como cu esey di berdad ta yude stop di tosa pa sea 4 of 6 ora largo. Como cu e no por a haye den ningun otro producto riba reki, el a cumpra esun di tablet fabrica special pa pashentnan cu ta sufri di Presion Halto.

Y esaki ta unda cu DIARIO a check, esta cu un pashent di Presion Halto no por djis cumpra kico cu ta pa alivia Griep of Verkoud. Por ehemplo, pashent di hypertension ta wordo desconseha pa bebe e analgesico di ‘ibuprofen’ of ‘advil’ como cu esaki ta pusha su presion di sanger mas halto.

Y awor bo ta haya un pashent cu a cumpra e remedi pa hende cu hypertension… pues en esencia el a bay laga un paki menos atras riba reki pa un berdadero pashent cu presion halto pa cumpra.

Y esey ta loke ta yuda caba cu stock di remedinan aki na Aruba. E productonan di Histal ta wordo fabrica pa un compania estableci na isla di Barbados, y nan tin diferente tipo cu bo por usa pa yuda alivia sintoma. Por a nota cu esun di nan cu ta ‘Histal Allergy Relief’ den caha roos, blanco, y geel ta disponible tur caminda. Pero esun cu mas hende ta gusta di dje, esta esun Histal DM y tambe Histal DC ta out-of-stock.

A ser splica cu den pasado, semper den situacion di fin di aña, ora cu tin mas caso di Griep y Verkoud, cu e demanda pa remedi ta subi. Pero e biaha aki e tabata asina pisa y Boticanan a keda sin e productonan den stock.

Tin algun di e productonan contra Griep y Verkoud cu bo por haya via receptuur, y esakinan mayoria ainda ta den stock. Algun ta rekeri recept di Docter, y otronan bo por djis cumpra. Toch check cu bo Boticario kico nan por yudabo cune.

Retrazo den produccion: E problema pakico tin scarcedad aworaki na comienzo di Januari 2023, ta cu varios fabrica a confronta problema y retrazo den e produccion, y nan tambe a keda sorprendi y a bira victima di e hecho cu nan mes no tabatin plannan robusto pa por enfrenta preocupacion di adkiri materia prima di antemano pa a domina e problema.

Histal DM mes tabata hopi scars desde Februari di aña pasa caba den Caribe, y e tabata un efecto debi na casonan nobo di Covid-19 cu a wordo registra na algun isla. Na e isla di Barbados mes (unda e fabrica di Histal ta), tabatin scarcedad di e remedinan aki. Caribe a confronta periodonan pisa tambe di stof fini di Sahara cu a keda zweef den atmosfera, y tur esaki a yuda esnan cu alergia pa busca remedinan aki.

Aña pasa caba, e president di Directiva di Boticarionan pa isla di Trinidad & Tobago, esta Andrew Rahaman, a hasta lanza acusacion den direccion di e fabricantenan. Na su pais tambe tin demanda grandi pa e remedinan aki di griep y verkoud, y el a bisa cu tin un situacion awor unda e fabricantenan ta mantene nan remedi pa uso domestico, y no ta exportando.

E bon noticia di tur esaki, ta cu pa suerte e stock di remedinan pa griep y verkoud pa mucha ta na abundancia na Aruba. Pa esakinan si tin hopi y no tin problema. Simplemente esnan mas popular pa adulto ta sold-out tur caminda, y ningun hende sa ki tempo por spera cargamento nobo.