I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Publi? le 2023-01-11 lenouvelliste.com

La joueuse de tennis japonaise de p?re ha?tien Naomi Osaka, ex-N.1 mondiale tomb?e ? la 47e place au classement WTA, a annonc? mercredi qu’elle ?tait enceinte et qu’elle n’envisageait pas de rejouer avant 2024.

“Si j’ai bien envie d’une chose, c’est que mon enfant regarde l’un de mes matches et dise ensuite ? quelqu’un: +C’est ma m?re+”, a tweet? la Japonaise de 25 ans, photo d’une ?chographie ? l’appui.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.